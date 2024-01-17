Жорин нашел изъяны в иске к Ивлеевой и МТС на миллиард рублей Жорин: по новому иску к Ивлеевой и МТС невозможно взыскать 1 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) на один миллиард рублей имеет крайне отдаленное отношение к юриспруденции, заявил в разговоре с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, в обращении множество изъянов, а основная задача иска — информационная огласка.

Я предполагаю, изначальная задача иска — не быть удовлетворенным, а попасть в топы новостей. Свой успех и задачу это действо уже возымело. Как мне видится, к юриспруденции этот иск имеет крайне отдаленное отношение, — сказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что взыскать заявленную сумму в размере 1 млрд рублей едва ли удастся. Кроме того, Жорин предполагает, что заявители не являются надлежащими истцами.

Миллиард никто не взыщет. Когда моральный вред не связан с причинением вреда здоровью или смертью человека, в большинстве случаев он взыскивается в диапазоне 50−100 тысяч рублей, — сказал он.

Жорин добавил, что сомневается в наличии значимого юридического фундамента в основании данного иска, однако информационный — присутствует однозначно. Адвокат считает, что даже частичное удовлетворение данного обращения станет чудом.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки 21 декабря. Новый иск к блогеру подал актер Александр Иншаков, а соответчиком выступает МТС.