Филипп Киркоров: последние новости 19 января, «Сваты», отмена концертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста России Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты». Кроме того, «отмена» поп-короля после его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой может продлиться как минимум до весны. Что об этом известно?

Куда мог уехать Киркоров

Блогер Сурен Каграманов в своем YouTube-шоу «Сорян, это пранк» сообщил, что Филипп Киркоров мог уехать в США. По его словам, музыкант смирился с тем, что после участия в «голой» вечеринке его карьере «пришел конец».

При этом поклонники в комментариях напомнили, что у поп-короля есть дом в Майами. Они уверены, что Киркоров поехал туда в отпуск.

«А где доказательства, что он в США? Даже если он там, то явно просто в отпуск поехал. У него же там дом»;

«У Филиппа дом в Майами, у детей двойное гражданство, они же в США родились. Вряд ли он навсегда уехал, скорее всего, как обычно, проводит там отпуск»;

«Бред!!! Он не уедет. И карьера его не закончена! Отдохнет и вернется с новыми силами», — пишут фанаты артиста в Сети.

При этом продюсер и композитор Евгений Кобылянский считает, что Киркоров может уехать в Болгарию, Грецию или Израиль. По его мнению, певец не станет мириться с отсутствием выступлений в России после участия в «голой» вечеринке.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но, если человек имеет определенную состоятельность, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — сказал Кобылянский NEWS.ru.

Что про отъезд из России говорил Киркоров

Филипп Киркоров не единожды заявлял, что является патриотом своей страны и не представляет жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — говорил он.

Кого Киркоров играл в «Сватах»

Сериал «Сваты» снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — Владимир Зеленский.

По сценарию в одной из серий Филипп Киркоров, играя самого себя, внезапно приезжает на экскурсию в винодельню и удивляет своим появлением персонажей сериала. Герой «Сватов» Митяй называет артиста «дорогим Филиппом» и проводит его по «закромам».

Серия была снята в 2010 году. По информации СМИ, на съемки исполнителя пригласил Зеленский, с которым они тогда хорошо общались.

В новой версии серии, которую показали по российскому каналу «Дом кино», Киркорова уже нет. При этом на сюжет это никак не повлияло — заметить пропажу можно только по резко обрывающейся музыке.

Почему Киркорова могли вырезать из «Сватов»

В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали убирать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке.

Так, поп-короля вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. Он появился в фильме в образе Людовика XVI.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже убрали Киркорова из эфиров. Певец также не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По данным MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. В начале марта артист должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты поп-короля в ближайшее время не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Он заявил, что весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

Читайте также:

Соседов заявил, что в шоу-бизнесе больше не будет звезд уровня Киркорова

Киркоров — король, а кто Ивлеева? Созданы карты по мотивам «голой» тусовки

«Гадят»: продюсер объяснил, чем Киркоров отличается от Галкина и Пугачевой