К сбоям в работе WhatsApp по всей России может иметь отношение Роскомнадзор «Подъем»: сбои в WhatsApp связаны с попыткой РКН заблокировать Telegram

Фото: Global Look Press

Издание «Подъем» сообщило, что сбои в работе WhatsApp связаны с работами Роскомнадзора, который тестирует блокировку мессенджеров, в том числе Viber и Telegram. По информации портала, с проблемами столкнулись жители Приморского и Хабаровского края, а также Якутии, Сахалина, Камчатки, Амурской и Новосибирской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Со ссылкой на Минцифры Якутии издание уточнило, что сбои связаны с «профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором». В публикации также отмечается, что еще одной версией причин неполадок называются протесты в Якутске, начавшиеся после смерти местного жителя в результате конфликта с, предположительно, мигрантом.

О сбоях в работе мессенджера стало известно утром 24 января. Наибольшее количество жалоб пришлось на Хабаровский край (25%), Новосибирскую область (25%) и Москву (10%). Приложение некорректно работает также у жителей Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Саха и других регионов РФ. Пользователи при этом отмечают, что мессенджер бесперебойно работает только при включенном VPN-сервисе.