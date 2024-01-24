Россияне массово пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Фото: Global Look Press

Жители различных регионов России сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». Наибольшее количество жалоб приходится на Хабаровский край (25%), Новосибирскую область (25%) и Москву (10%). Приложение некорректно работает также у жителей Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Саха и других регионов РФ.

По данным сервиса по мониторингу сбоев приложений и веб-сайтов, на 24 января количество жалоб на некорректную работу WhatsApp составляет 8998. Пользователи при этом отмечают, что мессенджер бесперебойно работает только при включенном VPN-сервисе.

Telegram-канал Baza пишет, что замминистра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, где одними из первых зафиксировали проблемы с мессенджером, связал сбой с «профилактическими работами, которые согласованы с Роскомнадзором».

24 января россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, большая часть из них сообщала о проблемах при подключении к приложению, другие же юзеры столкнулись с невозможностью загрузки чатов и с проблемами, связанными с функцией видеосообщений. За сутки было зарегистрировано 7275 жалоб о сбоях.