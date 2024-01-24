Что известно о пленных бойцах ВСУ, которые погибли при крушении Ил-76

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Место авиакатастрофы в Белгородской области

Обмен пленными по формуле 192 на 192 должен был состояться сегодня, 24 января, на границе Белгородской области, сообщил источник Telegram-канала SHOT. Какие последние новости известны о крушении Ил-76?

Что рассказали в Госдуме об обмене пленными

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разбившийся в Белгородской области Ил-76, на борту которого было 65 украинских военнопленных, был сбит тремя ракетами. Он предположил, что это могли быть ракеты либо ЗРК Patriot, либо IRIS-T немецкого производства.

По его словам, руководство Украины было проинформировано о том, как пленных солдат ВСУ доставят к месту обмена.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться», — пояснил он.

Картаполов назвал циничным уничтожение украинскими военными собственных граждан и выразил мнение, что Украина должна быть признана государством-террористом.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что Госдума РФ подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после крушения российского военного самолета, чтобы там осознали, «кого они финансируют».

«Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — заявил Володин.

Что известно о втором самолете с украинскими военнопленными

В разговоре с SHOT Картаполов рассказал, что следом летел второй транспортный самолет с пленными бойцами ВСУ, но его успели развернуть, чтобы не допустить еще одной трагедии.

«Успели развернуть второй самолет, он, конечно, вернулся, но пока об обмене речи идти не будет», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что операторы ЗРК прекрасно видели, что это был транспортный самолет, и перепутать его с боевым истребителем или вертолетом они никак не могли.

Откуда ВСУ могли нанести ракетный удар по Ил-76

По данным Telegram-канала «Рыбарь», Ил-76 могли сбить ракетой, которая была выпущена с территории Харьковской области, с расстояния порядка 130 километров.

«Пуск зенитной управляемой ракеты по российскому борту Ил-76 был со стороны Харькова с расстояния в 130 км», — рассказали авторы канала.

По информации Telegram-канала Readovka, в момент падения транспортника в небе был замечен след от взрыва украинской ракеты.

Также авторы канала подчеркнули, что ранее данный самолет Ил-76 уже перевозил пленных бойцов ВСУ, поэтому перепутать его с другим было невозможно.

«Украинская сторона, контактирующая по обменам, знала данные самолета — модель, бортовой номер, — а кроме того, знала и дату, на которую назначен после долгих переговоров очередной обмен», — говорится в публикации канала.

Минобороны России пока не комментировало данную информацию.

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