Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области: последние новости 24 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

В Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Какие последние новости известны о случившемся?

Что известно о падении самолета в Белгородской области

Около 11:50 по московскому времени местные СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Затем губернатор Вячеслав Гладков сообщил о чрезвычайном происшествии в Корочанском районе.

По данным Telegram-канала «112», на настоящий момент место крушения борта оцеплено военными. Как сообщает источник, обломки упавшего самолета разлетелись на несколько километров.

Telegram-канал Mash уточняет, что украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород.

«ВСУ подтвердили, что это они сбили самолет. Предварительно, из ЗРК „Патриот“, расположенном в Харьковской области», — пишут авторы канала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о разбившемся в Белгородской области самолете. По его словам, прежде чем делать заявления, необходимо разобраться в ситуации, чем власти намерены заняться в ближайшее время.

Что сообщили в Минобороны о крушении Ил-76

В Министерстве обороны РФ сообщили, что на борту потерпевшего крушение в Белгородской области Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин авиакатастрофы.

«Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шестеро членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — сообщили в ведомстве.

Что известно о вероятных причинах крушения борта

Военный эксперт Владимир Прохватилов в интервью NEWS.ru предположил, что упавший под Белгородом самолет мог быть сбит. Он не исключил, что борт начал разрушаться еще в воздухе, что косвенно указывает на стороннее вмешательство.

«Непонятно, почему видео только у самой земли. Не видно, есть ли дымный хвост. Пока ничего сказать нельзя. Скорее всего, сбили, так как при неполадках было бы другое, да и не упал бы так. Да, если начал в воздухе разваливаться, его могли сбить», — отметил он.

Что известно об объявлении ракетной опасности в области

Незадолго до сообщений об инциденте в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городской администрации призвали жителей по возможности не покидать свои дома. Губернатор подтвердил информацию и сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Дрон был сбит средствами ПВО.

Житель Корочанского района Белгородской области, комментируя для NEWS.ru авиакатастрофу с самолетом Ил-76, рассказал, что в районе 11 часов утра была объявлена ракетная опасность. Он уточнил, что также в небе были слышны звуки, предположительно, пролетающего вертолета.

«В районе 11 часов объявили ракетную опасность, также были слышны звуки вертолета, пролетающего в небе, или что-то подобное. Потом ракетную опасность отменили. Самого падения самолета не видел», — объяснил собеседник.

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