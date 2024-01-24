ГУР Украины сообщило о смерти полковника-диверсанта, проникшего в Россию В России уничтожили полковника-диверсанта ГУР Украины Олега Бабия

Фото: ГУР

Олег Бабий

На территории России летом 2023 года был уничтожен полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Бабий, сообщила пресс-служба украинского ведомства. По данным украинской стороны, полковнику удалось совершить девять успешных вылазок на территорию России.

Сообщается, что диверсионная группа Бабия 30 августа попала в засаду, когда возвращалась с задания на российской территории. Полковник украинской разведки в составе разведывательной группы преодолел более 600 километров по территории России. ГУР Украины также утверждает, что группа Бабия в ходе рейда вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее украинское издание «Военное обозрение» со ссылкой на данные командования и активистов сообщило, что на Украине погиб отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович. Согласно официальной версии, бывший летчик погиб в результате сердечного приступа. Однако некоторые украинские эксперты предполагают, что он мог погибнуть из-за ранения, полученного в результате ракетного обстрела одного из аэродромов ВСУ.

Минобороны РФ в начале января сообщало, что Вооруженные силы России с начала СВО уничтожили более 5,9 тысячи наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева. Всего, по данным военных, за время конфликта на Украину прибыли свыше 13,5 тысячи иностранцев, из них более 8,5 тысячи — из Европы, свыше 1,7 тысячи — из Азии, более 2,7 тысячи — из стран Северной и Южной Америки.