Опубликован список украинских военнопленных с упавшего под Белгородом Ил-76 Симоньян опубликовала список находившихся на Ил-76 украинских военнопленных

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту российского самолета Ил-76, упавшего под Белгородом.

В перечне указаны имена всех 65 пленных украинских солдат, которые готовились к обмену. В Минобороны РФ между тем заявили, что военно-транспортный самолет был сбит ВСУ. В обнародованном «списке 65» указаны имена и даты рождения пленных. Из них самым молодым военнослужащим ВСУ по 27 лет, самому взрослому — 58 лет.

Согласно данным Минобороны РФ, по самолету военно-транспортной авиации Ил-76, вылетевшему с аэродрома Чкаловский в Белгород, были запущены две украинские ракеты, что зафиксировали радиолокационные средства ВКС. Ведомство заявило, что ВСУ нанесли удар из района населенного пункта Липцы в Харьковской области. Помимо 65 украинских военнопленных, на борту находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

Экс-главком ВКС, сенатор Виктор Бондарев рассказал, что перед крушением экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет. По его словам, нет никаких сомнений, что самолет сбили, о чем свидетельствуют характерные следы на видео с предполагаемым моментом падения.