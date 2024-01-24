Стало известно о сигнале экипажа Ил-76 перед падением Сенатор Бондарев: экипаж Ил-76 доложил о внешнем воздействии перед падением

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Экипаж Ил-76 перед падением под Белгородом успел подать сигнал о внешнем воздействии, сообщил телеканалу «Вместе-РФ» сенатор, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. Он выразил уверенность, что самолет был сбит. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

То, что самолет был сбит, — это на 100% ясно, видно и понятно. Плюс ко всему экипаж успел доложить: было внешнее воздействие, — рассказал Бондарев.

По словам военного летчика, у него нет никаких сомнений в том, что самолет Ил-76 был сбит. Он обратил внимание, что на видео с предполагаемым моментом падения воздушного судна видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты.

Парламентарий допустил, что ракет могло быть несколько. Точные причины авиакатастрофы будут установлены комиссией, вылетевшей на место, добавил он.

Минобороны РФ сообщило, что на упавшем Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена в Белгородскую область. Также на борту самолета были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В Главном управлении разведки МО Украины, в свою очередь, подтвердили, что 24 января планировался обмен пленными с российской стороной, который не состоялся. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, ведомство проверяет информацию о гибели пленных украинских солдат в результате падения Ил-76.