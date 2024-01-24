На Украине подтвердили готовившийся обмен военнопленными с Россией В украинской разведке подтвердили готовившийся обмен пленными с Россией

Фото: МО Украины

Украина и Россия готовились обменяться военнопленными 24 января, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, этого обмена пока не произошло. В данное время, отметил он, ведомство проверяет информацию Минобороны РФ о гибели украинских военнопленных в результате крушения Ил-76 под Белгородом.

Ранее Минобороны России сообщило, что на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Также в нем находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По данным Telegram-канала Mash, лайнер перевозил не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также 53 солдата ВСУ и одного офицера украинской армии. По данным канала, их всех везли на обмен военнопленными.

Как сообщил глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, жители Белгородской области при крушении военного самолета Ил-76 не пострадали. По его данным, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Позже в российском военном ведомстве подтвердили, что самолет был поражен Вооруженными силами Украины. По данным ведомства, ВСУ атаковали воздушное судно из района села Липцы Харьковской области.