Стало известно, пострадали ли гражданские при крушении Ил-76 под Белгородом Нестеров: жители Белгородской области при крушении Ил-76 не пострадали

Жители Белгородской области при крушении военного самолета Ил-76 не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Корочанского района Николай Нестеров. По его данным, на настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал. На данный момент проводятся следственные мероприятия, — сообщил он.

По данным Минобороны РФ на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Также в нем находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.