В России создали вездеходы для СВО на основе Niva Разработчики «Арго» создали высокоманевренные вездеходы «Сарацин» для СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вездеходная платформа «Сарацин»

Высокоманевренные вездеходные платформы «Сарацин» для спецоперации разработали сотрудники ООО «Арго», сообщил гендиректор предприятия Константин Багдасаров РИА Новости. Машина представлена в трех комплектациях — тяжелой, средней и легкой, которая создана на основе Niva Legend.

Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу «Сарацин». По сути, это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники. <...> Тяжелый «Сарацин» — трехосная машина 6×6 на платформе УАЗ, в основе легкого «Сарацина» — компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги», — рассказал Багдасаров.

Вездеходы предназначены для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне спецоперации. Легкий вариант «Сарацина» будет представлен на выставке «Экспотехностаж».

Ранее сообщалось, что в России разработали маскировочные костюмы, которые помогают размыть силуэт и обеспечить защиту от тепловизионных средств ВСУ. Один из таких костюмов-«невидимок» — «Леший», для операторов дронов — продемонстрировали во время форума содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Московской области.