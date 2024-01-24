На Херсонскую область движутся большие колонны техники ВСУ Жители Николаева заметили крупные колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсона

Фото: МО Украины

Жители Николаева сообщили о больших колоннах техники Вооруженных сил Украины, которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области, заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. Он также уточнил, что в Николаеве проходит подготовка новых подразделений украинских военных.

Местные жители [Николаева] сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки, — сказал он.

Ранее серия взрывов прозвучала в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. До этого СМИ трижды за сутки сообщали о взрывах в городе. В контролируемых украинскими властями районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что расположенный в Херсоне завод получил повреждения в результате взрывов 21 января.

Утром 23 января сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины. Сигнал начали подавать с 06:13 (07:13 мск). Первыми регионами, где сработало предупреждение, стали Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области. Позднее тревога была объявлена в украинской столице и еще шести регионах, а затем на остальной территории страны.