В Госдуме рассказали, продолжатся ли обмены пленными после крушения Ил-76 Журавлев: РФ не откажется от обменов пленными с Украиной после крушения Ил-76

Россия продолжит проводить обмен пленными с Украиной, несмотря на ее провокации, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев пошел на такой шаг специально, чтобы военные ВСУ побоялись сдаваться в российский плен.

Обмен пленными будет при любых обстоятельствах. Провокация Украины сделана специально, для того, чтобы ее граждане не сдавались в плен, — сказал он.

Журавлев выразил уверенность, что Киев своими действиями пытается запугать солдат ВСУ и заставить их сомневаться, что в плену может быть лучше, чем в украинских подразделениях. Но Россия не откажется от обменов с пленными, поскольку дорожит своими гражданами и не бросает их на произвол судьбы, добавил парламентарий.

А что касается мер, которые можно предпринять, чтобы подобное не повторилось, то необходимо свести на нет ПВО ВСУ. Все разговоры о возможном мире, на мой взгляд, не имеют под собой никакого основания, договариваться там не с кем, — заключил Журавлев.

Заварзин ранее заявил, что Украина представляет собой кровавую террористическую организацию под руководством президента Владимира Зеленского. Так он прокомментировал крушение самолета Ил-67 в Белгородской области, на борту которого находилось 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По словам парламентария, в связи с произошедшим Украину необходимо признать террористическим государством.