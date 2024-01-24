В Госдуме призвали признать Украину государством-террористом Депутат Заварзин назвал Украину кровавой террористической организацией

Фото: МО Украины

Современная Украина представляет собой кровавую террористическую организацию под руководством президента Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так он прокомментировал крушение самолета Ил-67 в Белгородской области, на борту которого находились 65 пленных, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По словам парламентария, в связи с произошедшим Украину необходимо признать террористическим государством.

Украина никогда не признавала ни в чем своей вины. Это кровавая террористическая организация под руководством Зеленского. У них, я всегда употребляю такое выражение, полная агония. Запад приостановил помощь, и они пошли на полный террор, — поделился он мнением.

Заварзин объяснил, что Киев уже уничтожал журналистов, политиков и мирных граждан. Но, вспомнив наставления Александра Македонского, он отметил, что показывать свою силу необходимо, выходя на поле боя лицом к лицу.

Но данный инцидент чудовищен. Они сбивают самолет со своими же людьми. Это однозначно. Пока лишь неясно, какие ракеты они применили. Исходя из этого, безусловно, Украина должна быть признана государством-терроризмом, — отметил он.

По данным Минобороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на территории Белгородской области в среду, 24 января. На борту воздушного судна находились шестеро членов экипажа, 65 взятых в плен военнослужащих украинской армии, а также трое сопровождающих. Отмечается, что военнопленных перевозили в Белгородскую область для обмена.