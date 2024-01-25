Пожар на НПЗ в Туапсе полностью потушили Оперштаб: пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе полностью ликвидирован, говорится в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. К тушению пламени были привлечены 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.

В 04:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники, — говорится в сообщении.

В ночь на 25 декабря Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей сообщил о крупном пожаре, начавшемся в районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Туапсе. По словам очевидцев, которые приводит канал, перед возгоранием в городе были слышны звуки взрывов.

Как писал канал, предварительно причиной возгорания мог стать удар беспилотного летательного аппарата, однако официальной информации от властей по данному поводу не поступало. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

В ноябре пожар произошел на авиационном заводе имени Чернышева, расположенном на северо-западе Москвы. Возгорание было замечено примерно в шесть часов утра в одном из помещений. Предполагается, что в нем загорелась емкость с ацетоном. В результате ЧП пострадал один человек.