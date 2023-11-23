Авиационный завод загорелся на северо-западе Москвы Работник авиазавода в Москве получил ожоги 90% тела в результате пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел на авиационном заводе имени Чернышева, расположенном на северо-западе Москвы, сообщает MK.RU. По данным газеты, возгорание было замечено примерно в шесть часов утра в одном из помещений. Предполагается, что в нем загорелась емкость с ацетоном. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек.

Источники издания утверждают, что пострадавшим оказался 52-летний мужчина. Он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ожоги 2–3-й степени, затронувшие 90% тела. В свою очередь агентство ТАСС сообщает, что пожар возник в цехе люминесцентного контроля деталей, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Причина возгорания на авиационном заводе имени Чернышева устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Красноярске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара, затронувшего балконы с 8-го по 10-й этаж. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, к тушению пожара привлеки 33 человека личного состава и свыше 15 единиц спецтехники. По факту инцидента организована проверка.