Путин в Мариуполе и новая помощь для Украины: новости СВО на утро 19 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Владимир Агафонов/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на вертолете прилетел в Мариуполь с рабочей поездкой. Российский лидер осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями. Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил президенту о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях. В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений. Путин осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города. Российский президент по приглашению одной из семей зашел к ним домой.

Затем Путин отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание на командном посту специальной военной операции (СВО). Глава государства выслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и нескольких военных командиров.

Служба безопасности Украины сообщила об изъятии активов более чем на 1 млрд гривен текстильного предприятия в Чернигове, принадлежащего российскому бизнесмену. По версии следствия, бенефициаром завода является некий владелец группы компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения для ВС РФ. Местные СМИ утверждают, что речь идет об Антоне Громове и компании «Чексил».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в формате «Рамштайн» Киеву обещана новая военная помощь со стороны стран НАТО и их союзников. Украине поставят в том числе истребители и танки. По его словам, Киеву согласована и дополнительная помощь со стороны Швеции и Польши. Речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии. Со Стокгольмом получилось достигнуть «очень нужного решения» по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам Archer, уточнил он. Зеленский также напомнил о решении Братиславы поставить истребители «МиГ-29».

Пять финских наемников были ранены на Украине. Они получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Трое из них все еще проходят лечение в больнице, двоих отпустили после обследования. Всего же в группе было восемь наемников из Финляндии. Точное место происшествия, а также текущее местоположение раненых не разглашается.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

За последние сутки украинские вооруженные силы 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 снарядов. Украинские войска совершили пять обстрелов на Донецком направлении, используя артиллерию калибра 155 и 122 миллиметра. В Горловке было зафиксировано четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, а на Ясиноватском и Харцызском направлениях по одному обстрелу из артиллерии 155 миллиметров и РСЗО. Огонь ударил по районам четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка. Поступила информация о смерти одного мирного жителя и ранении четырех человек в региональном центре.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска. Идет активное продвижение вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемое массированными артиллерийскими ударами. Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов. В то же время, бойцы группы «Вагнер» в районе Забахмутки пытаются повторно пересечь реку Бахмутку, исследуя местность в поисках подходящего места для быстрого перехода на правый берег.

В то же время, украинские военные из подразделений территориальной обороны попытались атаковать передовые позиции России вблизи села Новодаровка (Гуляйпольский район Запорожской области), однако были уничтожены мотострелковыми подразделениями с поддержкой артиллерии. В результате отраженной атаки уничтожена машина с солдатами ВСУ на борту.

Еще одну бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе двух боевых машин пехоты (БМП) уничтожили подразделения российских войск на Донецком направлении. Отмечается, что противник пытался вести разведку боем. В ответ российские военные применили противотанковые ракетные комплексы. В результате операторы ПТРК отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе боевые машины вместе с экипажами.