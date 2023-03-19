Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

За последние сутки украинские вооруженные силы 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 37 снарядов, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины. Украинские войска совершили пять обстрелов по донецкому направлению, используя артиллерию калибра 155 и 122 миллиметра.

В Горловке было зафиксировано четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров, а на ясиноватском и харцызском направлениях по одному обстрелу из артиллерии 155 миллиметров и РСЗО.

Огонь ударил по районам четырех населенных пунктов республики: Горловка, Минеральное, Донецк и Старомихайловка. Поступила информация о смерти одного мирного жителя и ранении четырех человек в региональном центре.

В предшествующие сутки украинские вооруженные силы осуществили 14 обстрелов.

16 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщала, что обстрелам ВСУ подверглись пять населенных пунктов в Херсонской области. Всего со стороны Украины было выпущено 42 снаряда. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не приводилось.