ВСУ выпустили 42 снаряда по населенным пунктам в Херсонской области, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах. Обстрелам подверглись города Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Голая Пристань и село Каиры.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не приводится.
До этого врио губернатора региона Владимир Сальдо опроверг информацию, что украинские военные готовят наступление на левый берег Днепра в Херсонской области. По его мнению, Киев хочет посеять панику среди местного населения.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле. По сообщению канала, это уже вторая попытка покушения на чиновника. По данным Baza, Гур получил ранения, его доставили в больницу.
Также 3 марта в Херсонской области задержали мужчину, который передавал украинской армии информацию о местоположении российских военных. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что за каждую координату «куратор» пообещал по 300 гривен, но, получив данные о пяти «точках», вознаграждение не отправил.