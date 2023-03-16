ВСУ обстреляли четыре города и село в Херсонской области ВСУ обстреляли Новую Каховку, Каховку, Таврийск, Голую Пристань и Каиры в Херсонской области

Фото: МО Украины

ВСУ выпустили 42 снаряда по населенным пунктам в Херсонской области, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах. Обстрелам подверглись города Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Голая Пристань и село Каиры.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не приводится.

До этого врио губернатора региона Владимир Сальдо опроверг информацию, что украинские военные готовят наступление на левый берег Днепра в Херсонской области. По его мнению, Киев хочет посеять панику среди местного населения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле. По сообщению канала, это уже вторая попытка покушения на чиновника. По данным Baza, Гур получил ранения, его доставили в больницу.

Также 3 марта в Херсонской области задержали мужчину, который передавал украинской армии информацию о местоположении российских военных. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что за каждую координату «куратор» пообещал по 300 гривен, но, получив данные о пяти «точках», вознаграждение не отправил.