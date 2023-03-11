Сальдо не верит, что ВСУ идут с контрнаступлением на Херсонскую область Сальдо назвал фейком украинское контрнаступление на Херсонскую область

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные не готовят наступление на левый берег Днепра в Херсонской области, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, российская разведка ведет контроль в режиме реального времени и никаких признаков подготовки войск со стороны Украины нет. По его мнению, Киев хочет посеять панику среди местного населения.

Перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечается нашей воздушной, технической и другими видами разведки, контроль ведется буквально в режиме реального времени. Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных, — написал Сальдо.

Также он заявил, что у ВСУ осталось мало боеспособных бойцов и большинство из них отправляются на защиту Артемовска (украинское название — Бахмут). При этом Сальдо уточнил, что украинское военное командование перебрасывает некоторую спецтехнику и живую силу на правый берег Днепра. По его словам, если контрнаступление действительно начнется, Вооруженные силы России узнают об этом заранее.

9 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на границе региона в районе поселка Пришиб расположилась 40-тысячная группировка украинских войск. Он отметил, что российские военные готовы к отражению возможного наступления, для этого создана крепкая двойная линия глубокого эшелонирования.