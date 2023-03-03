Информатора ВСУ задержали в Херсонской области

Фото: Пресс-служба МВД

В Херсонской области задержали мужчину, который передавал украинской армии информацию о местоположении российских военных, сообщает МВД региона в своем Telegram-канале. Подозреваемый признался в содеянном и активно сотрудничает со следствием.

Офицеры выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь и пообещал деньги за такие данные. За каждую координату «куратор» пообещал по 300 гривен, но, получив данные о 5 «точках», вознаграждение не отправил, — говорится в сообщении.

По данным МВД, мужчине вынесено официальное предостережение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, который хотел передать военной разведке Украины данные о военных объектах Минобороны России, дислоцирующихся на территории Хабаровского края. Подозреваемый может получить до 20 лет тюрьмы за госизмену.