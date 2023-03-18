Украина «украла» у России швейную фабрику СБУ конфисковала российские активы текстильного предприятия в Чернигове на 1 млрд гривен

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Служба безопасности Украины сообщила об изъятии активов более чем на 1 млрд гривен текстильного предприятия в Чернигове, принадлежащего российскому бизнесмену. По версии следствия, бенефициаром завода является некий владелец группы компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения для ВС РФ, сообщается в Telegram-канале СБУ. Украинское издание «Экономическая правда» утверждает, что речь идет об Антоне Громове и компании «Чексил».

В управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, переданы активы черниговской текстильной компании, связанной с российским бизнесом. Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более миллиарда гривен, — сообщила украинская спецслужба.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности россиян и резидентов РФ. Закон позволяет изымать российские активы без какой-либо компенсации. Позже Верховная рада приняла закон, который позволяет также конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.

В феврале 2023 года сообщалось о конфискации на Украине железной руды на общую сумму около $50 млн, предположительно, принадлежащей российскому бизнесмену, включенного в списки украинских, американских и европейских санкций. Издание «Украинская правда» утверждало, что руда принадлежала миллиардеру Алишеру Усманову.