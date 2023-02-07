На Украине конфискуют руду российского бизнесмена На Украине заявили о конфискации руды, принадлежащей Усманову

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины сообщило на своем сайте о конфискации в Одесской области железной руды на общую сумму 1,8 млрд гривен (около $50 млн). По данным ведомства, руда принадлежит российскому бизнесмену, имя которого внесено в санкционные списки как на Украине, так в США и ЕС. Издание «Украинская правда» утверждает, что руда принадлежит предпринимателю Алишеру Усманову.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с определением суда передали в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), почти 170 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд гривен, — говорится в сообщении БЭБ.

В БЭБ уточнили, что руда находилась на складах в нескольких морских портах. Владелец намеревался переправить ее в Россию.

В сентябре прошлого года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. В их числе 17 объектов недвижимости общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров и доли в ряде украинских компаний.