На Украине конфисковали имущество бизнесмена Евтушенкова Суд Украины конфисковал 17 объектов недвижимости бизнесмена Евтушенкова

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Владимир Евтушенков

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал активы российского предпринимателя, бывшего председателя совета директоров инвестиционной компании АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сообщается на сайте ВАКС. В общей сложности ВАКС изъял у Евтушенкова 17 объектов недвижимости, общая площадь которых составила около 100 тысяч квадратных метров. Конфискации также подверглись доли олигарха в нескольких украинских компаниях.

Первого сентября 2022 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда полностью удовлетворила исковые требования Минюста и приняла решение взыскать в доход государства активы российского гражданина, на которого указом президента Украины наложены санкции, — сказано в сообщении.

ВАКС установил, что Евтушенков является собственником нескольких компаний, занимающихся производством беспилотников. По данным суда, они применяются в ходе СВО на Украине, а законы этой страны, позволяют конфисковывать имущество физлиц и юрлиц, причастных к военным действиям.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации российских активов на территории страны. В рамках этого решения будет конфисковано суммарно 1806 активов.