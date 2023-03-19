Пять финских наемников получили ранения на Украине Helsingin sanomat: пять финских наемников получили ранения на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пять финских наемников были ранены на Украине, сообщает крупнейшее финское издание Helsingin sanomat. Отмечается, что они получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения, когда бежали в укрытие.

В пятницу группа финских воинов должна была вернуться с задания на юге Украины на базу и была ранена. Из восьми финнов пятеро получили ранения. Трое финнов все еще проходят лечение в больнице, двоих отпустили после обследования, — говорится в сообщении.

Точное место происшествия, а также текущее местоположение раненых на данный момент не разглашается.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине участвуют в боевых действия на стороне ВСУ порядка 20 тысяч польских наемников. По его словам, из них за время СВО погибли примерно 2,5 тысячи. Также Макгрегор прежде заявлял о скором разгроме иностранных наемников, состоящих в рядах ВСУ. Их общий состав он определял в 30 тысяч человек.

Ранее чешский наемник Милош, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, рассказал испанскому изданию El Pais, что в Артемовске ему приходилось «сражаться ботинком». По словам комбатанта, иногда бои идут врукопашную и из-за нехватки патронов применяешь любые средства, чтобы спасти свою жизнь.