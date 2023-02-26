В США подсчитали потери польских «солдат удачи» на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: наемники из Польши потеряли на Украине 2,5 тысячи солдат

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что потери польского корпуса в составе ВСУ на Украине оказались чувствительными. За время российской спецоперации погибли почти 2,5 тысячи поляков, сказал он в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине, — подчеркнул офицер.

Макгрегор прежде заявлял о скором разгроме иностранных наемников, состоящих в рядах ВСУ. Их общий состав он определял в 30 тысяч человек. Об участии большого количества наемников на стороне Киева в боях за Артемовск говорил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что участие польских наемников в спецоперации на стороне Украины не является проблемой для Варшавы. Так он ответил на вопрос журналиста о том, как власти государства относятся к сообщениям о больших потерях среди польских наемников на Украине.