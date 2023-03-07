«Убиваешь ботинком»: чешский наемник рассказал, как выжил под Артемовском El Pais: чешский наемник Милош оборонялся ботинком в Артемовске за неимением патронов

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Чешский наемник Милош, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, рассказал испанскому изданию El Pais, что в Артемовске ему приходилось «сражаться ботинком». По словам комбатанта, иногда бои идут врукопашную и из-за нехватки патронов применяешь любые средства, чтобы спасти свою жизнь. Милош также рассказал, что иностранцы, в отличие от украинских солдат, обладают преимуществом, поскольку могут разорвать свой контракт в любой момент, если у них пропадает желание сражаться.

Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком, — сказал Милош.

Чешский боевик отметил, что ВСУ ежедневно несут большие потери в ходе боев.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские войска потеряли в боях под Артемовском несколько своих лучших подразделений. По данным WSJ, за последние несколько месяцев в ходе столкновений в районе города были разгромлены наиболее эффективные и боеспособные части ВСУ.

Американский наемник Трой Оффенбекер ранее рассказал, что средняя продолжительность жизни бойца на передовой в районе Артемовска составляет около четырех часов. Бывший морпех усомнился, что ВСУ смогут долго удерживать город.