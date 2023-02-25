Назван средний срок жизни солдат ВСУ на передовой у Артемовска Наемник из США Оффенбекер: срок жизни солдата на передовой у Артемовска около четырех часов

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска несут большие потери у Артемовска, в среднем срок жизни солдата ВСУ на передовой составляет примерно четыре часа, рассказал Newsweek воюющий на стороне Киева экс-морпех США Трой Оффенбекер. Бои в районе Артемовска он назвал мясорубкой.

Большие потери. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, — цитирует издание наемника.

По мнению Оффенбекера, Артемовск является центром российского наступления. Он усомнился в том, что ВСУ смогут долго удерживать город.

Ранее полевой командир ВСУ с позывным Мадьяр признал резкое усложнение ситуации в Артемовске. Он подчеркнул, что в городе идут жестокие бои. По словам Мадьяра, на северном фланге в прорыв идут бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить Артемовск.

По словам украинских военных, оставление города может дорого обойтись ВСУ. Кроме потери позиций это обернется тем, что российские подразделения перегруппируются и подтянут ресурсы для наступления.