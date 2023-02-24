Украинский командир признал резкое усложнение ситуации в Артемовске Командир ВСУ Мадьяр заявил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Фото: МО Украины

Полевой командир ВСУ с позывным Мадьяр признал резкое усложнение ситуации в Артемовске. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Командир подчеркнул, что в городе идут жестокие бои. По словам Мадьяра, на северном фланге в прорыв идут бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить Артемовск. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Обстановка в Бахмуте резко усложнилась: идут жестокие бои, ЧВК прорывается на северном фланге, намереваясь окружить город, — цитирует полевого командира ВСУ Telegram-канал.

Мадьяр также подчеркнул, что дорога на Часов Яр через Хромово находится под прицельным огнем ВС РФ. Кроме того, он рассказал о продолжающихся боях на южном направлении.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сказал, что Вооруженные силы Украины еще обороняют Артемовск, однако неизбежно его потеряют. По его словам, этот населенный пункт превратился в «центр утилизации ВСУ».

Гагин добавил, что у украинских войск не вышло сделать из Артемовска город-крепость и они несут в этом населенном пункте значительные потери, особенно в количестве бойцов. Он заявил, что в Артемовске ВСУ ежедневно «утилизируют свою живую силу».