В ДНР пообещали взять Артемовск «в любом случае»

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины обороняют Артемовск, однако неизбежно его потеряют, заявил в беседе с РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, этот населенный пункт превратился в «центр утилизации ВСУ».

Если говорить о ситуации по Артемовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда, и мы сильнее, — заявил Гагин.

Он добавил, что у украинских войск не вышло сделать из Артемовска город-крепость, однако они несут в этом населенном пункте значительные потери особенно в количестве бойцов. Гагин заявил, что в Артемовске ВСУ ежедневно «утилизируют свою живую силу».

При этом советники Пушилина указал на то, что переброска украинских нацбатальонов в этот район не приведет ни к каким результатам для Киева. По его словам, бойцы «Айдара» и обновленного «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) станут заградотрядами, «чтобы загонять в Артемовск штурмовую пехоту свою, которая состоит из пойманных на улицах граждан».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы украинского спецподразделения «Айдар» пытаются разблокировать дороги, через которые проходят пути снабжения ВСУ в районе Артемовска. По его словам, они также следят за тем, чтобы украинские мобилизованные не бежали с линии фронта.