Украинские военные пытаются разблокировать пути снабжения Бахмута Марочко: ВСУ пытаются разблокировать пути снабжения Бахмута

Фото: Министерство обороны Украины

Бойцы украинского спецподразделения «Айдар» пытаются разблокировать дороги, через которые проходят пути снабжения ВСУ в районе Бахмута (Артемовска), заявил в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, они пытаются зачистить участок недалеко от населенного пункта Часов Яр. Кроме этого, айдаровцы следят за тем, чтобы украинские мобилизованные не бежали с линии фронта, утверждает Марочко.

Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения «Айдар», — сказал он.

Накануне Марочко заявлял, что украинские военные готовятся оборонять Часов Яр от Вооруженных сил России. По его данным, юго-восточнее города ведется дистанционное минирование запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

До этого военкор Евгений Поддубный предположил, что ВСУ в ближайшее время придется уходить из Бахмута из-за активного продвижения российских войск. По его словам, украинское военное командование старается не отправлять свежих солдат на линию соприкосновения, однако в скором времени находящиеся в Бахмуте военнослужащие могут попасть в окружение.