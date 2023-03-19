Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украинские военные из подразделений территориальной обороны попытались атаковать передовые позиции России вблизи села Новодаровка (Гуляйпольский район Запорожской области), однако были уничтожены. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Александра Гордеева, начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Восток», участвующей в спецоперации.

Мобильная огневая группа противника, состоящая из 105-й бригады территориальной обороны ВСУ, предприняла попытку боевой разведки наших передовых позиций со стороны поселка Новодаровка. Врагу было нанесено огневое поражение мотострелковыми подразделениями с поддержкой артиллерии, — заявил он.

Гордеев добавил, что в результате отраженной атаки уничтожена машина с солдатами ВСУ на борту.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска. Военные «Вагнера» активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами. Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов.