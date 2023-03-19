Военкоры сообщили о «бешеном» штурме ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Артемовске «Военкоры РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге Артемовска

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Согласно сообщению канала, военные «Вагнера» активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами.

Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов. В то же время, бойцы группы «Вагнер» в районе Забахмутки пытаются повторно пересечь реку Бахмутку, исследуя местность в поисках подходящего места для быстрого перехода на правый берег.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС России. Он утверждает, что после того как российская армия взяла под контроль населенный пункт Красногоровка Донецкой области, ВСУ придется переправлять солдат и туда. Кроме того, в ближайшее время могут быть взяты Лиман и Авдеевка, убежден эксперт.