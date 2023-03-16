Военэксперт заявил о срыве контрнаступления ВСУ из-за потери Красногоровки Военэксперт Матвийчук заявил о срыве контрнаступления ВСУ из-за потери Красногоровки

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктах, переходящих под контроль ВС России, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он утверждает, что после того, как российская армия взяла под контроль населенный пункт Красногоровка Донецкой области, ВСУ придется переправлять солдат и туда. Кроме того, в ближайшее время могут быть взяты Лиман и Авдеевка, убежден эксперт.

Киев на данный момент поснимал практически все части с ряда направлений и перекидывает их под Артемовск. А сегодня еще и Красногоровка перешла под наш контроль, и теперь ВСУ будут в спешном порядке пытаться заткнуть и эту брешь. Так как если сейчас посыплются Красный Лиман и Авдеевка, Артемовск будет сдан в ту же секунду. Так что сейчас можно рассчитывать на то, что ВСУ начнут перебрасывать на это направление силы, предназначенные для планирующегося Украиной наступления, — заявил Матвийчук.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку ЧВК «Вагнер». По его словам, ВСУ «стопроцентно» вынашивают такие планы. Бизнесмен сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.