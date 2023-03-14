Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление под Артемовском

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Украина. Донецкая область. Артемовск (Бахмут). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». По словам Пригожина, которые приводит РИА Новости, ВСУ «стопроцентно» вынашивают такие планы. Бизнесмен сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.

В районе Артемовска планы ВСУ на сегодняшний день — это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку... Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК «Вагнер» и таким образом те задачи, которые мы выполняем в Артемовске, свести к нулю, — сказал Пригожин.

Предприниматель также сообщил, что в районе Артемовска, по его данным, находятся около 50 тысяч украинских военных, в том числе 12-20 тысяч — в городской черте. При этом ВСУ готовят «дополнительные сюрпризы», планируя отправить под Артемовск еще порядка 20 тысяч человек, добавил Пригожин.

На данном этапе спецоперации Артемовск является «точкой сборки» и «местом, где встречаются армии», по его словам.

13 марта боец «Вагнера» сообщил РИА Новости, что российские бойцы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск. Доброволец также рассказал, что силы РФ приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает резервы в Часов Яр.