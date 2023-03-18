Зеленский рассказал о новых поставках НАТО Украине Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Киеву новую военную помощь

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам состоявшегося на этой неделе заседания в формате Рамштайн Киеву обещана новая военная помощь со стороны стран НАТО и их союзников. Украине поставят в том числе истребители и танки, отметил он в видеообращении, размещенном в Telegram.

Состоялось очередное заседание Рамштайна. Есть новые оборонные пакеты от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии, — сказал украинский лидер.

По его словам, Киеву согласована и дополнительная помощь со стороны Швеции и Польши. Речь идет о боеприпасах и амуниции, танках и артиллерии. Со Стокгольмом получилось достигнуть «очень нужного решения» по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам Archer, уточнил он. Зеленский также напомнил о решении Братиславы поставить истребители «МиГ-29».

Ранее американский обозреватель Лили Байер заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист также выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине.