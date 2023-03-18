В США указали на отчаяние НАТО из-за Украины Politico: нехватка боеприпасов и оружия для Украины приведет к расколу НАТО

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Американский обозреватель Лили Байер в статье для Politico заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине. Он при этом признал риск того, что многие страны просто не смогут набрать необходимое количество боеприпасов для поддержки Киева.

В ближайшее время Североатлантический союз приложит усилия для накопления техники и выделит десятки тысяч военнослужащих, чтобы помочь Украине. Чтобы это произошло, НАТО должно убедить отдельные страны, чтобы те предоставили солдат, большое количество дорогостоящего оружия и боеприпасов, — написал Байер.

Он добавил, что НАТО придется отдельно убеждать некоторых членов увеличить расходы на оборону и поставки вооружений Украине.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Украина стягивает к Артемовску серьезные резервы, поскольку Киев решил не сдавать город. При этом ВСУ на данный момент находятся в менее выгодном положении, чем российские войска. Он пояснил, что украинская армия не может пополнить боеприпасы и получить подкрепление, тогда как Вооруженные силы России этих возможностей не лишены.