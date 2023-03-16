Военный эксперт: ВСУ стягивают к Артемовску серьезные резервы Военный эксперт Кнутов: ВСУ стягивают к Артемовску серьезные резервы

Фото: Министерство обороны Украины

Украина стягивает к Артемовску серьезные резерву, поскольку Киев решил не сдавать город, рассказал «Радио 1» военный эксперт Юрий Кнутов. При этом ВСУ на данный момент находятся в менее выгодном положении, чем российские войска. Он пояснил, что украинская армия на данный момент не может пополнить боеприпасы и получить подкрепления, тогда как Вооруженные силы России этих возможностей не лишены.

Противник поставил перед собой задачу не сдавать Артемовск, и к городу стягиваются серьезные резервы. Бои идут достаточно тяжелые, — рассказал Кнутов.

Военный эксперт уточнил, что Киев сможет подпитывать остатки гарнизона, когда земля подсохнет и появится возможность проложить проселочные дороги. Он также уточнил, что Артемовск является ключом к обороне ВСУ. Кнутов добавил, что украинские войска пытаются заставить Россию стянуть к городу как можно больше сил, чтобы оголить участки на других направлениях и попытаться начать там наступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение усилить оборону Артемовска. Кроме этого, обсуждалась деятельность оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении, а также поставки оружия и боеприпасов на Украину.