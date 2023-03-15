Зеленский заявил об усилении обороны Артемовска

Оборона Артемовска (украинское название — Бахмут) силами украинских военных будет укреплена, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении. При этом он не рассказал, какие именно меры будут предприняты по усилению защиты города.

Провел заседание ставки [верховного главнокомандующего. — NEWS.ru]. Доклады главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание — Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление. <...> Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут, — сказал Зеленский.

Кроме этого, обсуждалась деятельность оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении, а также поставки оружия и боеприпасов на Украину.