Путин провел совещание в пункте СВО в Ростове-на-Дону Президент России Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел совещание на командном посту специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства выслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и нескольких военных командиров.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мариуполь на вертолете. Во время визита глава государства посетил различные объекты города, включая береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, исторические памятники города, и пообщался с местными жителями. Президент также посетил дом одной из семей по их приглашению.

Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил президенту о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях.

Ранее Путин посетил Севастополь по случаю девятой годовщины воссоединения России с Крымом. Главу государства вместе с делегацией встретил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, российский лидер сам был за рулем, когда добирался до региона. Президенту показали детский центр «Корсунь» в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический».