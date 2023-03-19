ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ на Донецком направлении

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал ТАСС, что подразделения российских войск уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем, на Донецком направлении. Отмечается, что российские военные применили против техники противника противотанковые ракетные комплексы.

На донецком направлении в районе населенного пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух БМП, — сказал Бигма.

Он уточнил, что операторы ПТРК отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе боевые машины вместе с экипажами.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Украина стягивает к Артемовску серьезные резервы, поскольку Киев решил не сдавать город. При этом ВСУ на данный момент находятся в менее выгодном положении, чем российские войска. Он пояснил, что украинская армия не может пополнить боеприпасы и получить подкрепление, тогда как Вооруженные силы России этих возможностей не лишены.