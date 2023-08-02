Последний расстрел в России: как и за что казнили маньяка Головкина 2 августа 1996 года в России последний раз применили высшую меру наказания. К ней был приговорен серийный убийца, которому приписывали до 40 жертв

Фото: Валерий Буркин/mvdmedia.ru

Сергей Головкин

Сергей Головкин, также прозванный Фишером, был не самым кровавым позднесоветским маньяком. Официально за ним числилось 11 жертв, но следователи полагали, что он убил около 40 человек. В историю России Головкин формально вошёл как последний преступник, по отношению к которому применили смертную казнь. Как это было — в материале NEWS.ru.

Почему Головкина казнили последним

Сейчас в России смертная казнь не применяется. В 1999 и 2009 годах Конституционный cуд своими решениями установил правовое ограничение на её применение. Формально при этом исходили из двух обстоятельств. Во-первых, из подписания Россией в 1996 году документов о вхождении в Совет Европы, что сразу потребовало моратория на применение смертной казни. Во-вторых, Венский протокол о международных договорах, подписанный в 1990-х годах, де-факто утвердил эту норму. Хотя документы, в которых ограничивалось её применение, так и не были ратифицированы Госдумой.

Но Сергей Головкин с уже имеющимся обвинительным приговором суда под эту норму не подпадал. Всего 1996 году расстреляли 53 человека, что было в два больше, чем в 1992–1995 годах.

Кто такой Сергей Головкин

Практически все рассказы о том, как Сергей Головкин стал сексуальным маньяком, начинаются с указания на его жестокость по отношению к животным в детстве. Дополняется это насилием в семье, авторитарной фигурой отца, бившего мать, и отсутствием внимания со стороны сверстниц в школьные годы.

Сергей после школы поступил в Сельскохозяйственную академию. Там выбрал специализацию — работу с лошадьми. Местом приложения своих знаний выбрал Московский конный завод № 1, где он работал так успешно, что в 1989 году получил за свои успехи медаль ВДНХ. Как ценному работнику ему даже предоставили служебную квартиру рядом с работой, чтобы ему не приходилось тратить время на дорогу из Подмосковья.

Событие, которое привело к становлению Головкина как серийного убийцы, произошло с ним в 1982 году, когда он работал на ипподроме. Компания пьяных подростков 12–15 лет жестоко избила его. Уже после задержания Головкин говорил, что маньяком его сделала ненависть к своим обидчикам. Он был неспособен постоять за себя — один против десятка человек он мало что мог сделать. В темноте не смог разглядеть обидчиков, и милиция оказалась бессильна их поймать.

После этого Головкин начал охоту. Он выбирал жертв определенного типажа, они во многом напоминали его обидчиков с ипподрома: практически все были темноволосыми, в возрасте 10–15 лет, курили, были готовы совершить мелкое преступление, например кражу.

Фото: mvdmedia.ru Сергей Головкин

Преступления Головкина

Первые попытки убийств Головкин предпринял в 1984 году. Он напал с ножом на курившего рядом с пионерлагерем парня. Угрожая убийством, увел его в лес и пытался там повесить. Потенциальной жертве — Андрею Минину — повезло. Он смог выжить и в 1993 году опознал маньяка. В том же году Головкин увез подростка под предлогом выкапывания картошки, посулив тому по тем временам хорошую награду в 10 рублей. Прибыв на место, Головкин хотел с ним расправиться, но ребенок вовремя рассказал, что мать знает о его поездке. И будущий маньяк не решился убить его.

Но это были последние неудачи. Головкин быстро научился выслеживать подростков, орудуя в основном в Одинцовском районе. Случай представился уже в апреле 1986 году. В лесу рядом со станцией Катуар Савёловского направления Головкин встретил 16-летнего Андрея Павлова, который собирал березовый сок. Угрожая ножом, маньяк жестоко расправился с парнем. Тело подростка на другой день обнаружил его отец.

В июле последовало очередное убийство. Сценарий был очень похожим. Жертвой Головкина снова стал подросток. Угрожая ножом, мужчина выманил его в лес, изнасиловал, убил и закопал. В августе было обнаружено тело ещё одного подростка со множеством ножевых ранений. От этого убийства Головкин позже открещивался.

Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС Работа милиции в 1980-х

Подмосковная милиция быстро поняла, что в районе действует маньяк. Общественность была напугана. Усиленные наряды милиции стали расставлять у пионерлагерей. Начали проверять всех, кого правоохранители считали потенциальными маньяками, от вышедших из заключения до наблюдавшихся в психиатрических диспансерах. В итоге подобной повальной проверки, которой охватили около 50 тысяч человек, следователи раскрыли более двух тысяч преступлений, но на Головкина не вышли. Последнее было связано во многом с тем, что маньяк имел московскую прописку, а милиция искала местного. К тому же Головкин купил автомобиль, который также зарегистрировал в Москве.

Головкин, понимая, что лучше затаиться, сдерживал себя до 1989 года. И когда о его преступлениях стали забывать, снова вышел на охоту.

Новый подход к убийствам

В новой серии убийств Головкин полагался на автомобиль и личный погреб. Первый оказался идеальным средством приманивания новых жертв. Он подбирал голосующих молодых людей, а после, уже в машине, предлагал подросткам совершить вместе какое-нибудь преступление.

Погреб же стал для Головкина удобным местом расправы. Кроме того, Головкин отточил навыки коммуникации. Работая на ипподроме, он завел среди мальчишек массу друзей. Угощал их сигаретами, давал покататься на лошадях — всячески втирался в доверие.

Фото: Павел Максимов/Фотохроника ТАСС Центральный московский ипподром

Ещё большую опасность ему придавала сексуальная неудовлетворенность: Головкин получал удовольствие, только убивая и пытая своих жертв.

С августа 1990-го по сентябрь 1992 года Головкин изнасиловал и убил восемь подростков 11–15 лет. Всех он подвозил на машине. Большинство жертв он сначала подбивал на кражи, и они соглашались пойти с ним на дело. Все они были убиты в его погребе. Пару раз он заманил к себе сразу нескольких подростков, каждый из которых наблюдал, как маньяк издевается над другими жертвами.

Последний такой случай Головкина и погубил. Компанию из трех человек знал четвёртый подросток, который был знаком с Головкиным. Он был из числа тех мальчишек, с которыми маньяк «дружил». И после исчезновения своих знакомых парень спустя какое-то время, не веря, что это был Головкин, всё-таки указал на него. С начала октября 1992 года за маньяком установили наблюдение. И уже 19 октября сотрудники милиции инсценировали аварию, врезавшись на своем автомобиле в машину маньяка, после чего его увезли в местное отделение милиции.

Как раскрыли Головкина

На допросе Головкин вёл себя спокойно. Его даже думали отпускать, но дежурный под свою ответственность настоял на том, чтобы ночь подержать Головкина в камере. И тут случилось неожиданное. У маньяка случился нервный срыв, он попытался покончить с собой, а утром признался в одном из убийств. Как позже объяснял он сам, таким образом он надеялся скрыть остальные.

Во время обыска следователи нашли погреб под его гаражом: там был полный набор улик, включая орудия пыток и вещи жертв, которые маньяк оставлял себе на память. Всего Головкин сознался в убийстве 11 подростков, показал места их захоронений, но в какой-то момент отказался от дачи показаний. Следователи подозревали, что на его счету около 40 жертв. Но доказать большее число не смогли.

Суд шел четыре месяца. В первые недели он был открытым, но родственники жертв пытались пробиться к Головкину и линчевать его. Поэтому большую часть времени заседания проводились в закрытом режиме. 19 октября 1994 года Сергея Головкина суд приговорил к высшей мере наказания — расстрелу. В ноябре 1995 года президент Борис Ельцин отклонил его прошение о помиловании. Считается, что 2 августа 1996 года приговор суда был приведен в исполнение.

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