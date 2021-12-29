В Госдуме оценили идею вернуть смертную казнь в России

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя новую книгу председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, не исключившего вероятность возврата смертной казни в РФ, заявил РИА Новости, что это правильная мысль. По его словам, высшая мера наказания может быть применена за тяжкие преступления.

Очень грамотно и правильно в своей книге говорит председатель Конституционного суда Зорькин о том, что пока есть умышленные убийства, вероятность возврата смертной казни в обществе всегда будет поддерживаться. Я считаю, что с точки зрения справедливости за такого рода преступления, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера, — убеждён депутат.

В книге Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда, большая часть труда уделяется вопросу смертной казни в РФ. Судья считает, что пока убийства совершаются намеренно, общество неспособно отбросить идею поддержки высшей меры наказания, тем самым не исключая, что казнь за особо тяжкие преступления может вернуться в страну.

Ранее Хамзаев заявил, что педофилов стоит приговаривать к высшей мере наказания, при этом он не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.

Последний раз приговор к смертной казни был приведён в исполнение в 1996 году в СИЗО «Бутырка». Тогда в стенах московской тюрьмы был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин.