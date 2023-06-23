У челябинского «лесопаркового маньяка» появился шанс на оправдание В деле челябинского «лесопаркового маньяка» появилось оружие, не имеющее отношения к осужденному

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Осужденный 19 лет назад бывший охранник челябинского вуза Алексей Корочкин, обвиненный в серии убийств и изнасилований в городских парках, получил надежду на пересмотр дела и оправдание, сообщает KP.RU. По информации издания, у следователей появилась важная улика — пистолет, из которого были убиты некоторые жертвы.

Как пишет издание, в 2004 году Челябинск был взбудоражен сообщениями о «лесопарковом маньяке» — жестоком убийце и насильнике, который выслеживал влюбленных, уединявшихся в местном парке, убивал мужчин и насиловал девушек. По подозрению в этих преступлениях был задержан Алексей Корочкин — охранник вуза, расположенного по соседству. И хотя убийства и изнасилования продолжились, мужчина был приговорен к 20 годам колонии. Между тем, после суда произошло еще как минимум пять эпизодов нападений.

Издание сообщает, что все это время Алексей не признавал вину, и когда ему оставалось отсидеть лишь год, в полицию принесли пистолет, оставшийся после смерти владельца — бывшего милиционера. При проверке оружия выяснилось, что именно из него были убиты некоторые жертвы «лесопаркового маньяка».

Как сообщили изданию в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области, уголовное дело возобновлено по пяти нераскрытым эпизодам.

Ранее в Алтайском крае бывший заместитель главы Калманской администрации Виталий Манишин признался в пяти убийствах, которые расследовались в рамках дела о барнаульском маньяке. По версии силовиков, он совершал преступления в начале 2000-х.