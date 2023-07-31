Челябинский маньяк насиловал пленницу 14 лет: кто он, жива ли жертва Злоумышленник держал девушку в частном доме в поселке Смолино с 2009 года

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Житель поселка Смолино Челябинской области Владимир Ческидов 14 лет удерживал в своем доме похищенную в 2009 году женщину. Он насиловал ее, избивал, угрожал убийством, заставлял убирать и готовить. Екатерина смогла сбежать только в конце июля 2023 года. Что известно о маньяке и его матери, почему девушку давно не искали, были ли другие жертвы, — в материале NEWS.ru.

Как пленница челябинского маньяка смогла сбежать

После побега Екатерина Б. рассказала, что в 2009 году 37-летний Владимир Ческидов познакомился с ней на железнодорожном вокзале Челябинска. Ей тогда было 19 лет. Мужчина предложил девушке выпить алкоголь и пригласил ее к себе в гости. Она согласилась. Когда Екатерина оказалась у него дома, Владимир начал угрожать ей ножом. Потом мужчина запер девушку в одной из комнат, в которой на окнах были установлены решетки, а на двери висел замок.

Девушка заявила, что похититель периодически насиловал ее, угрожая убить в случае отказа. В последнее время Владимир стал еще более агрессивным, чем ранее. Он долго и много пил, угрожал убийством не только пленнице, но и своей матери, которая проживала в том же доме. Именно она вызвала своему сыну скорую психиатрическую помощь. Ческидова увезли в больницу. При этом он забыл закрыть дверь комнаты, в которой держал Екатерину. Девушке удалось сбежать. По ее словам, мать похитителя посоветовала ей воспользоваться ситуацией.

Фото: СК РФ

Что рассказала пленница челябинского маньяка

После побега Екатерина смогла найти свою сестру. Родственница пыталась искать пленницу, писала заявления в полицию и ездила несколько раз на опознание тел других женщин, у которых не было документов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, отец девушки умер до ее рождения, мать скончалась, когда та была ребенком. От рождения Екатерина страдает от косолапости.

Сейчас сбежавшая пленница дает показания правоохранительным органам. «Ее в 00:30 привезли из Следственного комитета. <...> Сегодня утром ее опять забрали, допрашивают, — рассказала сестра Екатерины. — У нее шок такой. Ей психиатр будет нужен. У нее психика нарушена очень сильно».

Екатерина призналась правоохранительным органам, что Владимир часто бил ее по голове. Он хотел, чтобы пленница забыла контактные данные своих родных и близких и не могла связаться со своей сестрой. Перед тем как уйти из комнаты, где она содержалась, Ческидов связывал Екатерину, пристегивал ее к балке, а рот заклеивал скотчем. Однако иногда девушку выпускали. По ее словам, она должна была помогать по дому матери похитителя. Екатерина убиралась, готовила и ухаживала за пожилой женщиной.

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал жертву более 1000 раз, сообщил SHOT. Катя рассказала следователям, что половые акты происходили с разной периодичностью — все зависело от состояния насильника, который злоупотреблял алкоголем. Точное их число пленница назвать не смогла.

Фото: СК РФ Дом Владимира Ческидова

Что известно о второй пленнице челябинского маньяка

Екатерина рассказала, что она была не единственной пленницей Владимира. Однажды он познакомил ее с другой девушкой, назвав ее своей женой. Как пишет Mash, 30-летняя Оксана жила в сарае, а не в комнате. Однажды в 2010 году у второй пленницы и жителя Смолино произошел конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь. Владимир несколько раз ударил ее ножом и добил гвоздодером, от полученных травм девушка скончалась. Маньяк расчленил тело, положил останки в кастрюлю и закопал в погребе.

По словам Екатерины, соседи Владимира не могли знать, что у него дома живут две пленницы: дом был окружен высоким забором, а сам хозяин очень редко выходил на улицу. Все 14 лет Катя не просила помощи и не пыталась бежать, потому что маньяк постоянно находился рядом и часто угрожал ей ножом. Она не хотела, чтобы ее убили, как другую пленницу.

В результате возбуждены два уголовных дела — по похищению человека и убийству. «Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

К работе были подключены лучшие оперативники подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по региону, уточнили в ведомстве. В доме Владимира и на участке уже провели обыск. В хозяйственных постройках сотрудники правоохранительных органов нашли останки человека. Предположительно, второй пленницы.

Фото: СК РФ Дом Владимира Ческидова

Что известно о челябинском маньяке

Сам Владимир Ческидов сейчас находится в психиатрической больнице под присмотром полицейских. Как сообщает «Интерфакс», ранее мужчина уже был судим. В 17 лет его привлекали к ответственности за разбой.

По словам соседей Владимира, Ческидов нигде не работал и вел замкнутый образ жизни. Мужчина предпочитал пить алкоголь в одиночестве. Соседи ни разу не видели его в состоянии сильного опьянения или участвовавшим в драке. Владимир один или со своей матерью посещал местный магазин, а потом возвращался домой. Семья вообще редко выходила на улицу, уточнили соседи. Подозреваемый и его мать нечасто общались с окружающими, хотя живут в поселке больше 30 лет.

Одноклассник Ческидова тоже всегда считал Владимира нормальным человеком. «Владимир был нормальный, как казалось, по сравнению со многими. Полгода назад я его видел, когда привозил к его дому бочки к выгребной яме. С его мамой общались, только здоровались, и все. Они не были общительными. Что с ними кто-то еще живет, я не знал», — рассказал он РИА Новости.

Одна из жительниц Смолино рассказала, что дружила с матерью маньяка, которая до выхода на пенсию работала в психиатрической больнице. С ее слов следует, что родственница покрывала похитителя.

«Когда я к ней домой приходила, она говорила: „У меня девушка Володи“. Я ее просила показать, но она говорила: „Ой, они спят. Они в интернете“. Я ее расспрашивала про нее», — сообщила соседка.

Фото: СК РФ Дом Владимира Ческидова

Что говорит психиатр о челябинском маньяке и состоянии его жертвы

Психиатр Василий Шуров объяснил в разговоре с NEWS.ru, почему Владимир захотел держать Екатерину в плену. «Это маньяк. Таким людям нужна полная и абсолютная власть над жертвой, над ее свободой, возможность издеваться, убить, если захочет. Классический упырь. Плохо, что мама-пособница все это скрывала, пока он не ушел в жесткий запой и не стал ей угрожать. Он еще, видимо, был и повернут на сексуальной почве, там нашли порнографию и фаллоимитаторы», — рассказал он.

По словам Шурова, пострадавшей поставят ряд диагнозов. Как минимум это будет комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. После такого заключения у девушки, скорее всего, полностью нарушена адаптация к социуму, считает психиатр.

«14 лет над ней издевались и держали в полной изоляции. У человека нет нормального образования, плюс постоянное насилие. Потребуется очень серьезная психологическая работа с травмами. Плюс он еще и бил ее регулярно по голове. Возможно, есть психоорганический синдром», — добавил психиатр.

Он отметил, что вылечить Екатерину все же можно, ведь ее организм успел сформироваться до 19 лет, когда ее похитили. По словам Василия Шурова, это вопрос приложенных усилий. Он напомнил, что одна жертва скопинского маньяка (Виктор Мохов похитил двух девушек в 2000 году. — NEWS.ru) до сих пор находится в полной изоляции, не может нормально функционировать.

Фото: shutterstock.com

Кто такие скопинский и ангарский маньяки

Скопинский маньяк похитил двух девушек 14 и 17 лет в сентябре 2000 года. Житель Рязанской области Виктор Мохов запер их в подвале под своим гаражом. Это была небольшая комната с оборудованной вентиляцией и электричеством. Там же стояли двухъярусная кровать, стулья, стол, посуда. В заточении девушки провели почти четыре года. За это время Лена Самохина родила двух детей от маньяка.

Между тем соседи описывали Виктора Мохова как спокойного и даже «вялого» человека. На заводе у него была хорошая репутация: он побеждал в профессиональных соревнованиях, регулярно получал почетные грамоты.

Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. Позже этот срок сократили на два месяца: это было связано с изменением законодательства. 3 марта 2021 года скопинский маньяк вышел на свободу. В течение шести лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, находиться на улице по ночам, покидать Скопинский район без разрешения. Кроме того, четыре раза в месяц Мохов обязан отмечаться в полиции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще одна громкая история произошла в Ангарске. Там с ноября 1994 по 2000 год было совершено 29 жестоких убийств молодых женщин. Следователи объединили дела в одну серию из-за схожести преступного почерка и типажа жертв. Возраст большинства жертв на момент убийства — от 15 до 28 лет. Выяснилось, что девушек убивал Михаил Попков. В период с 1992 по 2010 год он совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области, большинство из них в Ангарске и его окрестностях.

Михаил Попков до 1998 года был младшим лейтенантом МВД РФ. Коллеги называли мужчину Миша-Улыбка или Миша-Гуинплен за его доброжелательность. Некоторые преступления он совершал в форме милиционера и на служебном автомобиле.

В марте 2012 года Попкова арестовали после возобновления уголовного дела и сопоставления его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведенной еще в 2003 году. Попков был дважды приговорен к пожизненным срокам лишения свободы.

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