Психиатр предположил, что стало с психикой женщины после 14 лет плена Психиатр Шуров: у пробывшей 14 лет в плену жительницы Челябинска может быть КПТСР

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Пробывшая 14 лет в плену у челябинского маньяка женщина имеет шансы вернуться к нормальной жизни, если ей предоставят необходимую помощь, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его мнению, пострадавшей поставят ряд диагнозов, в первую очередь речь идет о комплексном посттравматическом стрессовом расстройстве (КПТСР).

У нее полностью нарушена адаптация к социуму, 14 лет над ней издевались и держали в полной изоляции. У человека нет нормального образования, плюс постоянное насилие. Потребуется очень серьезная психологическая работа с травмами. Плюс он еще и бил ее регулярно по голове. Возможно, есть психоорганический синдром, — сказал Шуров.

Психиатр добавил, что сейчас у девушки огромные проблемы. Он выразил надежду, что жертве челябинского маньяка окажут необходимую помощь.

Вылечить можно, она сформировалась до 19 лет. Здесь уже вопрос усилий, надо приложить их. Можно вспомнить жертв Скопинского маньяка. До сих пор девушка в полной изоляции, не может нормально функционировать, — подчеркнул Шуров.

Специалист отметил, что маньякам нужна нужна полная и абсолютная власть над жертвой, над ее свободой, возможность издеваться.

Плохо, что мама-пособница все это скрывала, пока он не ушел в жесткий запой и не стал ей угрожать. Он еще, видимо, был повернут и на сексуальной почве, там нашли порнографию и фаллоимитаторы, — резюмировал Шуров.

Челябинский маньяк похитил девушку осенью 2009 года, заманив в свой дом под предлогом распития спиртных напитков. Он удерживал жертву в отдельной комнате и часто избивал, нанося удары по голове. Когда мужчина уходил, он связывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал ее только для работы по дому.

Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем. По словам потерпевшей, в последнее время похититель злоупотреблял алкоголем и угрожал убийством ей и даже своей матери, которая тоже проживала в доме.