В России не пустили в кинотеатры фильм про иранского маньяка Фильм иранского режиссера Абасси «Убийца „Священный паук“» не пустили в прокат

Фото: profilepictures.dk

Кадр из фильма «Убийца „Священный паук“»

Минкульт лишил прокатного удостоверения фильм иранского режиссера Али Абасси «Убийца „Священный паук“», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в Telegram. В 2022 году лента победила на Каннском кинофестивале в номинации «Лучшая женская роль». В российский прокат фильм должен был выйти 11 мая.

В официальном письме ведомства указано, что это решение было принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Фильм сделан совместными усилиями Дании, Германии, Франции и Швеции. В картине рассказывается реальная история маньяка и религиозного фанатика, который в 2000 году решил избавить священный иранский город Мешхед от секс-работниц. Он заманивал их домой и убивал.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что новый эпизод мультсериала «Гриффины» является намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности. По ее словам, такие мультфильмы — это осознанная работа против России. Лантратова призвала не показывать этот эпизод в эфирах федеральных телеканалов.