В ГД призвали запретить серию «Гриффинов», где спиваются челябинцы Депутат Лантратов призвала запретить серию «Гриффинов», где показали Челябинск

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Эпизод мультсериала «Гриффины»

Новый эпизод мультсериала «Гриффины» является намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, такие мультфильмы — это осознанная работа против России. Лантратова призвала не показывать этот эпизод в эфирах федеральных телеканалов.

Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюратеуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе. Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения, — заявила Лантратова.

Депутат отметила, что в книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки.

Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов. Челябинская область — стратегически важный регион, где развивается металлургия, промышленность. Там развивается сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки. Два фильма, выпущенные челябинскими продюсерами, стали рекордсменами кинопроката последних лет — «Чебурашка» и «Холоп», — добавила Лантратова.

В эпизоде, о котором упоминает Лантратова, герои отправляются в Челябинск, который называют «уральским Чикаго». Жители города пьют, читают газету «Россия вчера», их избивает полиция, они подвергаются радиации и заражаются «коровьей чумой».

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления актера Данилы Козловского после поездки в США. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Его насторожили публичные высказывания актера о спецоперации и призывы выходить на митинги.

Однако 14 апреля Козловский опроверг утверждение Виталия Бородина о наличии у него гражданства США. Позднее Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакль «Гамлет» с Козловским.