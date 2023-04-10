В Госдуме хотят отменить выступления Козловского после поездки в США Депутат ГД Гусев призвал отменить выступления Козловского в России после поездки в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер и актер Данила Козловский

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления актера Данилы Козловского после поездки в США. Соответствующее письмо, имеющееся в распоряжении NEWS.ru, депутат направил министру культуры России Ольге Любимовой. В разговоре с NEWS.ru Гусев высказал мнение, что актер намерен сыграть главные роли в фильмах об СВО и улететь на «звездные гонорары» в Соединенные Штаты.

Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается, — сказал депутат.

Гусев отметил, что Козловский может исправиться, выступая перед бойцами Вооруженных сил России в зоне боевых действий.

Самым понятным механизмом вижу выступление «козловских» перед нашими бойцами на передовой. Только через такие творческие встречи звезды вроде Козловского могут вернуться на сцену МХАТ и в российское кино, — добавил депутат.

За отмену выступлений актера, которые вскоре должны состояться в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, также высказался член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Согласно письму, направленному на имя председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, запрет на выступления также должен коснуться актрисы Ксении Раппопорт, которая вместе с Козловским высказывалась против проведения специальной военной операции.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Его насторожили публичные высказывания актера о спецоперации и призывы выходить на митинги.